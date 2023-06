Milan, qual è stato il gol più bello? Ecco gli ottavi di finale

Ce ne sono stati molti nel corso dei mesi, sia nella squadra maschile, sia in quella femminile che in Primavera. Ma ora è il momento di scegliere quale sia stato il gol più bello della stagione. E saranno i tifosi rossoneri a farlo. I dettagli dal sito ufficiale del Milan: "Li avete visti, vi hanno fatto gioire, adesso è il momento di rigustarveli per scegliere il migliore. Qual è stato il gol rossonero più bello della stagione?Prima Squadra maschile, Prima squadra femminile e Primavera. Sedici reti alla partenza, nove protagonisti, gli Ottavi di finale per iniziare. Tocca ai tifosi votare, attraverso i nostri canali social ufficiali. Ecco il tabellone completo: