Kaka: “Se giochi al Milan la pressione è normale, su CDK vi dico che…”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex stella del Milan Ricardo Kaka il quale si è espresso sulla squadra rossonera in questo periodo non semplice per il diavolo.

Un pensiero anche su Charles De Ketelaere

"Si deve godere la situazione e sfruttare al massimo le possibilità che il Milan gli dà. Ci vuole calma. I consigli dei compagni più esperti gli serviranno come sono serviti a me". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l'ex stella del Milan Ricardo Kaka il quale si è espresso sulla squadra rossonera in questo periodo non semplice per il diavolo. <<<Gli ottavi di finale di Champions League si avvicinano. Vediamo come si prepara il Tottenham del tecnico italiano Antonio Conte a questa super sfida contro i rossoneri!>>>