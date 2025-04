Juventus Womens oggi campione se…Il Milan non deve perdere!

Le rossonere affrontano le bianconere in una sfida cruciale della Serie A femminile. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: "Venerdì santo in campo per il Milan femminile, di scena allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella per affrontare la Juventus nella sfida valida per la 7ª giornata della Poule Scudetto di Serie A 2024/25. Da un lato la squadra di Coach Bakker, unica imbattuta nella seconda fase del campionato; dall'altro le bianconere di Canzi, a un passo dalla conquista del sesto Scudetto della loro storia. Una partita da non perdere, a cui ci avviciniamo con la nostra Match Preview".