Jashari-Milan, giornata chiave: lo svizzero può forzare la mano

Giornata decisiva per il futuro di Jashari: vuole solo il Milan e potrebbe forzare la mano col Brugge. Ecco a che punto è la trattativa.

Oggi sarà una giornata importante per il Milan per quanto riguarda l’affare Jashari, il Brugge, club belga proprietario del cartellino del giocatore, riprenderà oggi gli allenamenti. Sulla carta è prevista anche la presenza del centrocampista nel mirino del Milan, ma vista la convinzione con la quale vuole i rossoneri c’è curiosità di capire se si presenterà o meno.

Pressione sul Brugge, trattativa ancora ferma

Jashari ha già disertato un appuntamento pubblico con i tifosi qualche giorno fa e non è da escludere che decida di forzare ulteriormente la mano col Brugge, magari saltando anche la seduta odierna. Un’eventuale assenza potrebbe rappresentare un punto di svolta nella trattativa, al momento in totale stallo. Il Milan è fermo e convinto della sua proposta, 32,5 milioni di parte fissa più bonus per arrivare circa a 38, mentre il Brugge è irremovibile con la sua richiesta di 35 milioni di parte fissa e bonus per arrivare a 40.

Il calciatore ha rifiutato altre possibili destinazioni, vuole solo il Milan. A questo punto non resta che aspettare, vedremo se il giocatore opterà per la rottura totale col proprio club che a quel punto potrebbe anche decidere di rassegnarsi. Il Milan dal canto suo non può continuare ad andare avanti ad oltranza, o chiude in tempi brevi, oppure sarà costretto a cambiare obiettivo, Javi Guerra è il primo nome che viene in mente in questo senso.