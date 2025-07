Vlahovic al Milan, Pedullà sicuro: "Posso dirvi che..." | Calciomercato

Il Milan vuole regalare ad Allegri un nuovo grande centravanti e il sogno di calciomercato del mister rossonero rimane Vlahovic: le ultime

Tra le priorità del mercato rossonero di questa estate c’è sicuramente anche una nuova punta centrale di riferimento, un centravanti boa fisico e letale sotto porta. Anzi, possiamo tranquillamente dire che il grande colpo di calciomercato il Milan lo farà proprio là davanti. Per questa ragione, sul taccuino di Tare e soci sono finiti tantissimi nomi, tra tentazioni varie, suggestioni clamorose, idee nuove e anche veri e propri sogni di mercato.

E se parliamo di sogni, quello di Allegri ha un nome e un cognome ben preciso: Dusan Vlahovic. Il serbo è un pupillo del tecnico livornese, che lo volle fortemente alla Juventus. Adesso Max gradirebbe particolarmente ritrovare Vlahovic sotto l’ombra del Duomo e tornare ad allenarlo. I costi del cartellino non sarebbero un problema (parliamo di circa 20/25 milioni complessivi). L’ostacolo vero rimane l’ingaggio del centravanti classe 2000. A fare il punto della situazione sui propri social è stato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Vlahovic-Milan, pista calda di mercato

Su X il giornalista ha sottolineato: “Vlahovic-Milan sarebbe per sostenibilità di cartellino (in attesa di capire ingaggio…) la soluzione più logica. Quasi 40 giorni fa i primi contatti tra il serbo e Allegri. Ce ne sono stati altri (recenti…). Attesa per capire le eventuali dinamiche”. Poi, in un suo video sul proprio canale YouTube, Pedullà è andato ancor più nello specifico: “Allegri e Vlahovic avevano litigato alla Juve? Fondementalmente no, c’era stata solamente qualche incomprensione. Ma ricordiamoci che era stato lui a chiedere Vlahovic alla Juventus. Ogni giorno che passa va a sfavore di chi detiene il cartellino del giocatore e non riesce a piazzarlo. E vi posso dire che il Milan e Allegri hanno continuato a tenere vivi i contatti con Vlahovic. Altri nomi ce ne sono, ma costano. Per Boniface c’è un interesse, ma ci vogliono 50 milioni“.