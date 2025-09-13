Italiano alla vigilia di Milan-Bologna : “Dovremo limitare Modric”
Italiano alla vigilia di Milan-Bologna : “Dovremo limitare Modric”

Riccardo Focolari
Milano
13 Settembre, 16:31
Vincenzo Italiano
Il tecnico del Bologna Italiano avverte il Milan su Modric. “Dovremo limitarlo e non fargli scegliere la giocata”. Le parole alla vigilia.

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida col Milan per la terza giornata di campionato, rispondendo ad alcune domande sui rossoneri. Tra queste, una in particolare sul regista Luka Modric.

Le parole di Italiano su Modric

Ha preparato una marcatura specifica per Modric?
“Dovremo cercare di limitare i rifornimenti e il coinvolgimento con un campione Pallone d’Oro. Cercheremo di disturbarlo e non fargli scegliere in maniera pulita la giocata. Arriveremo con grande umiltà a San Siro, ci sarà da battagliare”.
Italiano ammette quindi che, nella fase di possesso del Milan, un’attenzione particolare sarà rivolta proprio a Luka Modric, colui che può illuminare il gioco rossonero. Domani sera scopriremo quale piano avrà studiato per fermarlo: probabilmente la partita sarà combattuta soprattutto a centrocampo, e la gestione di Modric potrebbe rivelarsi un fattore decisivo.

