Italia, che tonfo in Norvegia! Ora c’è di nuovo lo spettro dello soareggio

Un'altra figuraccia, che rischia di costare molto cara. Ieri sera a Oslo l' Italia ha perso con un netto 3-0 contro la Norvegia , nel primo match delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Gli Azzurri, senza giocatori del Milan in campo, non sono mai stati in partita , con i padroni di casa che hanno chiuso i giochi già nella prima frazione .

Una sconfitta decisamente pesante per la squadra di Spalletti, contro la principale rivale del girone. A questo punto dunque la Norvegia è in testa con 9 punti e ha il coltello dalla parte del manico. Ora infatti all'Italia potrebbe non bastare vincerle tutte per arrivare al primo posto.