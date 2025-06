Gravina: “In Italia i giovani non giocano. Yamal e Douè invece sì”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In conferenza stampa ha parlato il presidente FIGC Gabriele Gravina che ha detto: “Dobbiamo sfatare un luogo comune, noi produciamo tantissimi talenti ne è la dimostrazione la prima vittoria nella storia dell’Europeo Under 17. Sotto il profilo della costruzione e della produzione del talento noi siamo primi in Europa, il problema è che per creare il Campione bisogna offrire le opportunità al talento. Ci sono tantissimi giovani di grande prospettiva che vengono emarginati, giocatori che quando entrano fanno la differenza”.

Ancora le sue parole

“Non abbiamo la pazienza e il coraggio di investire su questi giovani. Ho visto giocare Yamal a 15-16 anni, aveva dei colpi ma non era quello di oggi. Per diventare il giocatore che è oggi è stato utilizzato per due anni in una squadra di assoluto livello come il Barcellona. Doué ha giocato contro noi nell’under 17 e under 19 di due anni fa e non mi sembrava ci fosse questa grande differenza, dato che i migliori giocatori del torneo sono stati due italiani. Dobbiamo avere solo più coraggio nel dare spazio a questi giovani”.