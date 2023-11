Inzaghi sulla finale di CL: “La doppietta? Silvio me l’aveva predetto”

Filippo Inzaghi, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, oggi tecnico della Salernitana in Serie A, ha rilasciato una lunga e interessante..

Filippo Inzaghi, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, oggi tecnico della Salernitana in Serie A, ha rilasciato una lunga e interessante intervista al 'Corriere della Sera'.

Sulla finale di Champions League del 2007 tra Milan e Liverpool decisa da lui: «La doppietta contro il Liverpool è stata il mio momento più giusto. Due a uno e i tifosi impazziti. Ma lo sa che Silvio Berlusconi me lo aveva predetto alla vigilia?».

Sull'aneddoto di quel match: «La mia presenza in campo è stata in dubbio fino a poche ore prima. Non ero al massimo e si stava già scaldando Alberto Gilardino, poi Carlo Ancelotti si impuntò. E Berlusconi mi telefonò. “Sono sicuro”, mi disse, “che lei domani farà due gol”. E così fu. Naturalmente, alla fine della partita, il Presidente mi chiamò per complimentarsi ma anche per dirmi “Glielo avevo detto io”».

