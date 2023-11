Inzaghi: “Calhanoglu sta facendo grandissimo percorso. Nel Milan…”

Intervenendo in conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter ha parlato anche del percorso del centrocampista turco, ex giocatore del Milan

Domani ci sarà l'attesa sfida Scudetto tra Juventus e Inter . Oggi Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi argomenti. Tra questi, anche il rendimento di un ex Milan , ovvero Hakan Calhanoglu .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.