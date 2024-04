Inzaghi: “Il Milan lotta per il secondo posto, dobbiamo restare concentrati”

Le parole dell'allenatore dell'Inter

"E' una vittoria che volevamo a tutti i costi. Non penso sia un'esultanza per aver vinto un trofeo, ma l'esultanza per una vittoria in una partita importante, che ci proietta verso ciò che vogliamo raggiungere. Molti lotteranno per la salvezza, il Milan lotta per il secondo posto: dovremo tenere molto alta la concentrazione".