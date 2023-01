Inzaghi non pensa alla Supercoppa Italiana: “Prima c’è il Verona”

Le parole di Simone Inzaghi

"Conosciamo l'importanza della Supercoppa, ma con il Verona andrà in campo la squadra migliore possibile, super competitiva. Abbiamo delle defezioni, è vero, però con partite così ravvicinate e cinque sostituzioni a disposizione ho comunque sempre bisogno dell'intera rosa". Queste le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi il quale ieri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Hellas Verona soffermandosi anche sulla partita di mercoledì prossimo che assegnerà la Supercoppa Italiana contro il Milan. <<<Stasera si gioca Lecce vs Milan allo stadio Via del Mare. Sentite le parole del tecnico della squadra salentina ieri pomeriggio in conferenza stampa!>>>