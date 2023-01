Mercato Milan / News improvvisa: “Maldini vuole 2 giocatori del Real Madrid”

Il Milan sonda il terreno e il mercato in diverse direzioni, alla ricerca dei giocatori giusti per accrescere il potenziale della squadra a disposizione di Pioli. Le linee guida di base da adottare in sede di calciomercato sono chiare: si punterà prevalentemente su giovani di grandi prospettive e qualità. Le eccezioni alla Giroud o alla Ibra, però, potrebbero non mancare.