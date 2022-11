Investire su Ziyech o puntare su De Ketelaere? Il dilemma del Milan

In questi giorni è in atto un vero dilemma nel mondo Milan. La questione riguarda l’arrivo di Ziyech e la permanenza di De Ketelaere

Negli ultimi giorni c’è un nome che viene accostato con insistenza al Milan. Si tratta di Hakim Ziyech del Chelsea, vicino a lasciare i Blues durante il mercato invernale perché non riesce a trovare spazio negli ideali di Potter. La dirigenza meneghina sta valutando molto bene se acquistare questo giocatore o se puntare su altri rinforzi. Secondo molti la scelta più sensata è continuare a dare fiducia a De Ketelaere, arrivato in estate per 35 milioni. Il belga non ha ancora convinto a Milano, ma la società si è detta sicura delle sue qualità.