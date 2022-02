Antonelli: “Milan? Primo posto meritato. Inoltre ha un vantaggio…”

L’ex centrocampista rossonero ha rilasciato un’intervista sul Milan e sulla corsa scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

Il Milan termina la 25esima giornata di Serie A al primo posto. Grazie al gol di Leao infatti i rossoneri sono riuscita a battere per 1-0 la Sampdoria e a portarsi in cima alla classifica. Superati dunque i cugini nerazzurri, che però devono ancora disputare una gara. Il campionato diventa sempre più avvincente ed è davvero difficile scommettere su quale sarà la squadra a vincere lo scudetto. La speranza degli uomini di Pioli è di poter avere la meglio sulle avversarie, così da conquistare un titolo che manca da anni tra i trofei rossoneri.

Senza coppe il Milan può avere un vantaggio: "Il Milan avrà un dispendio inferiore di energie. E non avendo tutti quei cambi come Inter e Napoli, questo può essere effettivamente un vantaggio. I giocatori ci sono e essendo il Milan impegnato solo in campionato ha delle possibilità in più. La Champions e le coppe europee portano via energie".