Berlusconi: “Milan mia squadra del cuore, mi emoziono ancora”

Domani pomeriggio il Milanaffronterà in trasferta il Monza, per la ventitreesima giornata di campionato. Quella tra i meneghini e i brianzoli non sarà una partita come un’altra soprattutto per Silvio Berlusconi, patron del Monza ed ex presidente del Milan. In un'intervista a Sky ha dichiarato: "Il Milan è la mia squadra del cuore. Andavo a vedere le partite del Milan con mio papà, il Milan ce l’ho dentro da sempre. Quando perde il Milan ho il cuore distrutto, speriamo in un pareggio che non fa male a nessuno. Milan e Monza sono due cose diverse. Il Monza sono contento quando vince, batto le mani, ma non è ancora entrato nel mio cuore. Non so se sabato mi emozionerò come in passato, ma vedere il Milan è sempre emozionante, io il Milan in tv lo vedo sempre".