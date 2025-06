Milan, l’Inter pronta al sorpasso per Leoni: offerta da 30 milioni

Con Cristian Chivu in panchina, l'Inter ha deciso di puntare sui giovani in questo calciomercato. Dopo aver raggiunto l'accordo con il Parma per Ange-Yoan Bonny, il club nerazzurro sta preparando un'offerta per un altro giocatore del club emiliano, che è anche nel mirino del Milan: Giovanni Leoni.