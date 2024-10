Incocciati: “Conte è il migliore in circolazione, Napoli vincerà Scudetto”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato l'ex calciatore Beppe Incocciati che ha detto: “Se il Napoli è la favorita per lo Scudetto? Ha rigenerato tutto Conte, è il migliore in circolazione ed era preventivabile che facesse meglio dello scorso anno. Anzi, ha fatto molto di più, l'ambiente non era semplice per lavorare ma ha dimostrato che ha gli attributi per portare la squadra ai massimi vertici”.