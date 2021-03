In Spagna sicuri: “Maldini ha battuto la concorrenza del Siviglia”

MILANO – Nonostante il Milan sia nel pieno della stagione, dove è ancora impegnata su due fronti, i dirigenti stanno lavorando già per la prossima stagione. Per questo motivo risulteranno fondamentali i prossimi rinnovi di alcuni giocatori così che gli uomini mercato di via Aldo Rossi potranno capire e studiare come confluire i soldi che il fondo Elliott ha messo a disposizione e quelli che entreranno dalla quasi sicura partecipazione alla prossima Champions League. E dalla Spagna arrivano notizie molti importanti sul fronte degli arrivi…

In Spagna sono sicuri: preso il primo rinforzo per la prossima stagione

Il prossimo mercato dei rossoneri sarà caratterizzato dall’ingaggio e dall’arrivo di alcuni giocatori svincolati. Una scelta figlia della volontà di rinforzare la rosa senza svenarsi con le esose spese dei cartellini. Per questo Maldini e Massara negli ultimi mesi hanno messo nel proprio mirino Florian Thauvin del Marsiglia e Otavio del Porto.

Il primo ha parlato in conferenza stampa dove ha anche parlato del suo futuro: “Non so ancora se andrò via. Nelle ultime settimane ci sono state cose più importanti da gestire all’interno del club, e ci sono stati molti cambiamenti. Per quanto riguarda il mio futuro, non ho alcuna idea ora come ora, ma una cosa è certa: che ho sempre avuto un grande legame con Pablo Longoria e con il mio entourage. Vedremo cosa succederà. Pablo e il mio entourage si sono incontrati a dicembre. Non siamo giunti a un accordo, ma le discussioni non si sono mai chiuse. Sapevo che sarebbe stato complicato per me con l’infortunio. Ma un calciatore alla fine del suo contratto si pone anche tante domande. Io voglio dare il massimo fino alla fine della stagione. E dal momento in cui verrà messa in atto una nuova gestione perché non rinnovare?”. Sul brasiliano invece ci sarebbero grandi novità, provenienti dalla Spagna.

Infatti secondo quanto riportato da portale iberico todofichajes.net, il Milan sarebbe a un passo dall’ingaggiare la mezzala del Porto classe ’95. Con l’arrivo di Otavio a Milanello Pioli dovrebbe aver risolto i problemi della trequarti, spesso condizionata da infortuni e giocatori adattati. Senza dimenticare che ancora non è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Il portale sottolinea come il Milan sarebbe riuscito a battere la concorrenza del Siviglia di Monchi offrendo al brasiliano un contratto fino a giugno 2025 e un ingaggio da 3 milioni netti a stagione.