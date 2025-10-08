Ibrahimovic: “Vanno tutelati i giocatori con un calendario adeguato”

Zlatan Ibrahimovic interviene all’assemblea ECA di Roma: il dirigente del Milan parla di Nazionali, calendari sostenibili e dell’uso del VAR

Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore e oggi dirigente del Milan, è intervenuto brevemente durante l’assemblea generale dell’ECA a Roma, affrontando alcuni temi caldi come Nazionali, calendari e VAR. Ecco le sue parole riportate dall’ANSA.

Sulle convocazioni in Nazionale e sui calendari:

“Da ex calciatore a me interessa giocare il più alto numero possibile di partite. Io dico che più si gioca e meglio è, poi è chiaro che vanno tutelati i giocatori creando un calendario adeguato, sostenibile. Si devono rispettare le condizioni fisiche del giocatore e le esigenze dei club, ad esempio si possono chiamare in nazionale i calciatori solo quando necessario. Sarebbe nell’interesse di tutti. Finché il calendario è gestibile allora è tutto possibile.”

Sul VAR:

“Sono favorevole, ma va usato bene. Se non si perde troppo tempo e si usa in modo efficiente non si dipende più dall’arbitro e i suoi assistenti. Non sono contrario, sono a favore di qualunque cosa migliori il calcio.”