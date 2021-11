Svelata l’esultanza particolare di Ibrahimovic contro la Roma

Ecco svelata la particolare esultanza di Zlatan Ibrahimovic, nel match vinto per 2 a 1, contro la Roma

Il 31 ottobre il Milan ha affrontato in campionato la Roma di José Mourinho . I rossoneri si sono imposti 2 a 1 sui giallorossi, facendo perdere la prima partita casalinga in Serie A del tecnico lusitano.

Tra i protagonisti, oltre al fischietto Maresca, c'è stato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti ha segnato, al 25esimo del primo tempo, il gol dell'uno a zero. Una rete, su punizione, importantissima perché è stata la numero 400 in carriera. Un traguardo importantissimo per lo svedese.