Roma-Milan, il top e il flop: chi sale e chi scende dal posticipo dell’11esima

Ieri allo Stadio Olimpico di Roma è andata in scena l'11esima giornata di Serie A fra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho.

Ieri sera alle 20:45 è andato in scena il big match fra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Jose Mourinho . Una sfida affascinante, capace di regalare negli anni sempre tantissimo spettacolo. La redazione de ilMilanista.it ha raccolto gli scatti più belli dalla sfida dell'Olimpico .

TOP - Zlatan Ibrahimovic è ancora una volta il faro del Milan . L'attaccante svedese disputa una partita praticamente perfetta. Non solo segna, spara un destro rasoterra sul palo di Rui Patricio che rimane di sasso, ma è anche pienamente regista della squadra rossonera. Nel secondo tempo poi è bravissimo a procurarsi il calcio di rigore che porta sul 2-0 il match.

Più volte infatti lo abbiamo visto abbassarsi sulla linea dei centrocampisti per ideare, spronare, gestire al meglio la squadra. Unico neo forse, a livello puramente extra calcistico, l'esultanza provocatoria nei confronti del pubblico dell’Olimpico che più volte lo aveva beccato da inizio match.

FLOP - Davvero complicato trovare un flop di giornata fra i calciatori rossoneri. Il Milan ha infatti disputato una partita per larghi tratti praticamente perfetta con la Roma che per più di un'ora si è resa praticamente sempre inoffensiva dalle parti di Tatarusanu. Per l'espulsione rimediata però può inserirsi TheoHernandez, che avrebbe dovuto essere più prudente, consapevole del fatto che fra una settimana c'è il derby. Il francese infatti ora è condannato a saltare l'importantissima sfida stracittadina.