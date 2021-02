Ibrahimovic riceve il Tapiro d’Oro: “Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna”

MILANO – Il Milan ha perso le ultime due partite di Serie A: contro lo Spezia (2-0) e l’ultima dolorosissima contro l’Inter (0-3) che ha permesso alla formazione di Antonio Conte di allungare in classifica proprio sui rossoneri. In entrambi i match è mancato, oltre alla condizione fisica, anche la via del gol- Via che in Europa League, nel match dei sedicesimi di finale contro la Stella Rossa, invece era stata ritrovata.

Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic

La sconfitta di ieri ha fatto male al Milan e ai suoi tifosi che speravano di compiere il controsorpasso ai danni dei cugini dell’Inter, dopo quello subito dai nerazzurri la settimana prima. Ma il 3 a 0 subìto ha, in qualche modo, portato a un premio: il Tapiro d’oro, il sesto. A consegnargli il premio Valerio Staffelli. L’ex attaccante del Paris Saint Germain e del Manchester United ha commentato: “È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna“. E le prossime partite vedranno i ragazzi di via Aldo Rossi impegnati nelle sfide contro l’Udinese del 3 marzo del 7 marzo contro l’Hellas Verona, ovvero lo stesso periodo in cui lo svedese sarà impegnato come ospite della kermesse musicale del Festival di Sanremo ma Ibra non sembra essere troppo spaventato: “Per ora sono concentrato sulle partite“. Resta da capire al momento la sua condizione fisica, visto che nel match di ieri è uscito per un fastidio al polpaccio.