Calciomercato Milan – Pioli lo boccia: “Maldini ha il sostituto, colpo da 15 milioni!”

MILANO – In casa rossonera, nel derby contro i cugini nerazzurri, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Una batosta particolarmente pesante non solo per l’enorme valore che ha sempre una stracittadina, ma anche perché si trattava di uno scontro diretto in ottica Scudetto. Ora la classifica vede il Milan a quattro lunghezze di distanza dal primo posto. E nella prossima giornata di Serie A ci sarà da affrontare la delicatissima trasferta in casa della Roma. Insomma, un periodo tutt’altro che roseo per il Milan di Pioli. Inoltre, gli innesti fatti nella scorsa campagna acquisti non stanno dando i frutti sperati. A gennaio sono arrivati Soualiho Meité a centrocampo, Mario Mandzukic in attacco e Fikayo Tomori nel reparto arretrato.

Tuttavia, soltanto Tomori ha dato sinora un contributo significativo alla causa rossonera. Mandzukic, dal canto suo, ha giocato pochissimo, anche per via di una condizione fisica per nulla ottimale. Una sola presenza da titolare per lui, giovedì scorso in Europa League contro la Stella Rossa. Meité, invece, ha trovato un po’ più spazio, ma raramente ha fornito prestazioni sufficienti. Ci sono quindi poche possibilità che a fine stagione il Milan decida di acquistare il centrocampista ivoriano a titolo definitivo. Per confermarlo in squadra, la società meneghina dovrebbe versare circa otto milioni di euro nelle casse del Torino, ma difficilmente lo farà. Non a caso, stando a calciomercato.it, Maldini avrebbe già puntato gli occhi sull’eventuale sostituto. Si tratta di Danilo dos Santos de Oliveira.

Noto semplicemente come Danilo, è un centrocampista brasiliano che milita nel Palmeiras, da poco laureatosi Campione del Sudamerica vincendo la Coppa Libertadores. E’ anche sceso in campo dal primo minuto nella finale vinta 1-0 contro il Santos. Classe 2001, mancino, ama giocare come mediano davanti alla difesa. E’ un giocatore molto dinamico e tatticamente si sposerebbe alla perfezione con il 4-2-3-1 di Pioli, dato che è lo stesso modulo in cui viene impiegato nel Palmeiras. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai quindici milioni di euro, ma nel corso delle settimane la concorrenza sta aumentando. Sulle tracce di Danilo, infatti, sembra esserci anche la Roma. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<