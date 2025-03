Milan, cambiano gli equilibri: Ibrahimovic non sarà più centrale

Nelle scorse settimane Giorgio Furlani è tornato a essere al centro del Milan . L'amministratore delegato è volato a New York, dove ha incontrato Gerry Cardinale , per pianificare le strategie per il prossimo futuro del club rossonero.

Tra le decisioni che prenderà l'ad ci sarà anche quella sul nuovo direttore sportivo, cambiamento importante nell'organigramma. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Geoffrey Moncada tornerà a fare il capo dello scouting e collaborerà con il nuovo ds. Invece Zlatan Ibrahimovic perderà il suo ruolo centrale. L'ex attaccante, spiega il quotidiano, avrà il ruolo di "semplice" consulente: sarà il referente di Cardinale, farà da uomo immagine e avrà voce in capitolo, ma non avrà l'ultima parola. Insomma, non sarà più "il boss". Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre clamorose novità. Follia Reijnders! Scambio con il Real Madrid: news pesanti <<<