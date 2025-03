Calciomercato Milan – Follia Reijnders! Scambio con il Real Madrid: news pesanti

Oltre alle questioni relative alla scelta del nuovo direttore sportivo e del prossimo allenatore rossonero, in casa Milan si parla ovviamente sempre anche di calciomercato. La prossima estate infatti sarà molto movimentata, tra possibili addii molto pesanti e nuovi colpi di mercato in entrata. Ecco perché già in questo periodo stanno circolando veramente tantissime news e voci che parlano dei prossimi movimenti in programma del Milan. E alcune novità hanno veramente del clamoroso, ma andiamo con ordine e facciamo il punto nella nostra consueta raffica di calciomercato, con diverse news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Da alcune voci pesantissime su Reijnders a un clamoroso scambio con il Real Madrid e non solo: partiamo dunque subito con la carrellata di notizie dalla prima novità <<<