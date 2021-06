İbrahim Özdemi: “Se divento Presidente provo a prendere Hakan”

Ecco le parole di İbrahim Özdemir ai microfoni di Radyo Spor sul possibile futuro di Hakan Calhanoglu al Galatasaray

In Casa Milan il capitolo sui rinnovi non è ancora chiuso. Infatti dopo aver chiuso la trattativa per Donnarumma, che a fine mese sarà libero di firmare il suo contratto con qualunque club gli garantirà i 10 milioni richiesti dal suo agente Mino Raiola. E lo stesso procuratore nella giornata di ieri avrebbe provato a riallacciare i rapporti con la dirigenza di via Aldo Rossi, che però avrebbe rifiutato la nuova proposta dell'italo olandese.

Rimane dunque da chiarire il futuro diHakan Calhanoglu. Il turco, che venerdì prossimo affronterà la Nazionale italiana all'Olimpico di Roma, ha il contratto in scadenza, come Donnarumma, a giungo e la trattativa al momento non sembra portare alla fumata bianca. Il suo entourage infatti chiede un contratto da 5 milioni a stagione, cifra che sembra essere molto lontana dalle idee del club. Maldini e Massara infatti non vorrebbe spingersi oltre ai 4,5 milioni, bonus inclusi.

Ma sul numero 10 rossonero si starebbero muovendo altri club come la nuova Juventus di Max Allegri o la nuova Inter di Simone Inzaghi. Senza dimenticare il rumors del club qatariota pronto a garantire a Calhanoglu 32 milioni di euro, tra stipendio e bonus alla firma.

Calhanoglu, un nuovo club interessato

Calhangolu fa gola a molte squadre d'Europa nonostante un rendimento stagionale altalenante piace alle big d'Europa. Ma nelle ultime ore anche il Galatasaray starebbe valutando l'ingaggio del capitano e numero 10 turca. A riportarlo è il candidato Presidente del club giallorosso İbrahim Özdemir ai microfoni di Radyo Spor. Ecco le sue parole: "Se diventerò presidente, sicuramente non aggiungerò giocatori di età superiore ai 28 anni, a meno che non abbiano un contributo significativo. Certo, ci possono essere alcuni nomi. Ad esempio, Hakan Çalhanoğlu è un vero tifoso del Galatasaray. Se diventerò presidente cercherò sicuramente di portarlo nella nostra rosa il prima possibile". Chissà se per la sua carriera sarà un passo avanti...