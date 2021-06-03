Milan, dove giocherà il prossimo anno Donnarumma?

Lascerà il Milan a parametro zero Gigio Donnarumma, ma ancora non è chiaro quale sarà la sua prossima squadra. Ecco il punto della situazione

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Il su contratto con il Milan scadrà a fine mese e poi sarà libero di scegliere la sua nuova squadra. Tante le voci che si rincorrono sul numero 99 rossonero, dalla Juventus, fino al possibile approdo in Liga, con Barcellona e Real Madrid sulle sue tracce. Potrebbe però anche restare in Italia, dato che ci starebbe pensando anche la Roma.

Chi ha deciso di lasciare il Milan?

La decisione di lasciare il Milan è del giocatore e non del suo agente, Mino Raiola. Una scelta fatta per evadere dalla comfort zone rossonera, per poter crescere ancora e diventare il migliore al mondo. Una scelta quindi personale e non convenienza del procuratore, una situazione che Paolo Maldini e Frederic Massara conoscevano perfettamente e proprio questo ha portato i due dirigenti a volersi cautelare il prima possibile, con l’arrivo di Mike Maignan dal Lille.

Il punto sulla Juventus

Resta però l’incognita futuro. Un futuro tutto da scrivere, perché il calciatore rischia di giocare il prossimo Europeo da disoccupato. In questo momento l’estremo difensore abbia perso forza contrattuale, senza più l’offerta rossonera da 8 milioni netti annui come base di partenza, infatti, adesso tutti cercheranno di ottenere uno sconto. Juventus compresa, che gioca al ribasso, rispetto ai 10 milioni all’anno di cui si è parlato come nuovo accordo contrattuale. Inoltre il nuovo tecnico bianconero, Max Allegri, stima tantissimo Szczesny. Situazione che ha portato a fare altre riflessioni: Donnarumma è un portiere di prima fascia, ma la Vecchia Signora non si svenerà.

Anche la Roma ci pensa

All’orizzonte potrebbe anche esserci la suggestione Roma. Il nuovo tecnico giallorosso avrebbe chiamato Donnarumma per convincerlo a raggiungerlo nella Capitale. Resta però il fatto che il giocatore vuole giocare in Champions League, ostacolo maggiore per i rossoneri, piuttosto che i 10 milioni d’ingaggio che Raiola chiede.