Ibra a Prime: “Leao è uno dei più forti del mondo, Joao Felix…”

In esclusiva a Prime Video ha parlato Ibra che ha detto: “Come ho detto un paio di volte, non eravamo soddisfatti e contenti della situazione. Adesso siamo fiduciosi, questa squadra deve portare avanti il Milan ”.

Su Leao

“Ognuno ha le proprie responsabilità. Ovvio che si parli di Leao, è uno dei più forti del mondo. Poi non è che Joao Felix viene per togliergli responsabilità, ce le ha ancora. Ma non dipende solo da loro due, ce ne sono tanti che hanno questa responsabilità per portare risultati. Poi sono due ruoli diversi e due giocatori totalmente diversi”.