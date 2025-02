Milan News – Poco fa il grande annuncio: “Accordo raggiunto, si chiude!” | Mercato

In queste ore tutto l'ambiente Milan è rivolto alla gara di Champions League di Rotterdam contro il Feyenoord, chiaramente di cruciale importanza. Una partita pesante tra due club che, tra l'altro, solamente poco tempo fa, hanno chiuso un grande affare di calciomercato, con il passaggio del bomber messicano Santiago Gimenez dal Feyenoord al Milan. Insomma, un incontro dai molti significati, in particolare per lo stesso Gimenez. Ma intanto, mentre Conceicao e i suoi ragazzi corrono sul campo, ai piani alti di Via Aldo Rossi si pensa sempre anche al mercato. E proprio a tal proposito, in queste ultime ore è arrivata una grandissima news di calciomercato per il Milan, che sarebbe a un passo dal chiudere una trattativa importantissima: ecco tutti i dettagli <<<