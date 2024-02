Hamsik: “Allegri ha provato a portarmi al Milan, il mediatore era…”

Marek Hamsik è tornato a Napoli in occasione del match contro il Barcellona. L’ex giocatore azzurro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in occasione di questo big match europeo, terminato sul risultato di 1-1.

Hamsik vicino al Milan in passato

Durante questa intervista il centrocampista slovacco ha parlato anche del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "In tanti mi hanno cercato, ma il Milan di Allegri ci ha provato in maniera più concreta. Il mediatore era Raiola e venne a Napoli, ma in quel momento non ero qui da parecchi anni e decisi di rimanere. Allenatori? Reja mi ha dato fiducia, mi ha fatto fare il salto di qualità. Benitez un grande, Ancelotti era incredibile".