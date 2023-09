Gnonto: “C’è una squadra in particolare che apprezzo, ecco qual è”

Il centravanti italiano Willy Gnonto ha parlato del percorso che potrebbero fare le italiane in Champions League...

In esclusiva nella sua intervista rilasciata a SportMediaset ha parlato il centravanti del Leeds Willy Gnonto che sulle squadre italiane in Champions ha detto: "Sono tutte forti, sono sicuro che faranno un buon percorso, speriamo arrivino il più avanti possibile e magari che qualcuna riesca anche a vincere".

"La più forte in assoluto è probabilmente il Manchester City , lo ha dimostrato l'anno scorso, ma ci sono tante squadre che possono fare bene, vedremo chi arriverà fino in fondo. Derby? Ho visto la partita e mi aspettavo un'Inter così forte. È una delle migliori squadre del mondo, finalista di Champions . Sono contento che abbia vinto".

