Ex Milan – Ufficiale: Marco Giampaolo nuovo allenatore del Lecce

Ancora il comunicato del Lecce

“La ripresa della preparazione, così come già programmato, è fissata per domani pomeriggio al Via del Mare. Mister Giampaolo sarà presentato alla stampa domani mattina alle ore 10:00 dal Presidente Saverio Sticchi Damiani, dal Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e dal Direttore Sportivo Stefano Trinchera, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello Stadio Via del Mare".