Georgia Legends-Milan Glorie live sull’official app rossonera: ecco quando!

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Un altro grande appuntamento con il Milan Glorie. Dopo le recenti apparizioni in Brasile e Libia, le leggende rossonere sono pronte a scendere in campo allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi per affrontare le Georgia Legends. L'appuntamento, inserito all'interno delle celebrazioni per il 125º anniversario di fondazione del nostro Club, è in programma per domani, sabato 21 settembre ore 17.00 e verrà trasmesso in diretta su AC Milan Official App, per gli utenti registrati a MyMilan”.