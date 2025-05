Verso Genoa-Milan, torniamo indietro alla sfida del 2007

Lunedì sera il Milan sfiderà il Genoa a Marassi, nel match della 35a giornata di Serie A. In attesa della gara, riviviamone una del passato

Lorenzo Focolari Redattore 3 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 17:50)

Lunedì sera il Diavolo affronterà il Genoaa Marassi, nel match della 35esima giornata di Serie A. In attesa della gara, riviviamo una sfida del passato, grazie alla Time Machine del sito ufficiale del Milan. Il ricordo: "Il nostro mese di maggio si apre a Marassi, dove ci aspetta il Genoa di Patrick Vieira - ex rossonero - per la 35ª giornata di campionato. Penultima trasferta di campionato e prima partita di un ciclo di quattro sfide (a seguire Bologna, Roma e Monza) che chiuderà la nostra Serie A 2024/25. Torniamo a Genova, l'ultimo precedente è l'1-0 rossonero firmato Pulisic del 7 ottobre 2023, contraddistinto da un finale difficile da dimenticare, con l'espulsione di Maignan e Giroud che chiude la partita in porta.

Era il primo incrocio tra le due squadre dopo la retrocessione del Grifone nel 2021/22 e il conseguente ritorno in Serie A nel 2023/24, dopo una sola stagione di Serie B. In questa stagione ci siamo già incontrati all'andata e finì 0-0 in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni del nostro Club. Per celebrare questa rivalità, torniamo al 2007/08 e a un precedente che inaugurò la stagione, alla 1ª giornata di Serie A. È il 26 agosto 2007 e i rossoneri di Ancelotti, freschi di vittoria della Champions League poco più di tre mesi prima, iniziano il loro cammino da Marassi contro i rossoblù allora allenati da Gian Piero Gasperini.

La partita si mette praticamente subito in discesa per noi, grazie al gol del vantaggio di Massimo Ambrosini al 21', che di testa anticipa tutti sul primo palo e insacca su assist di Pirlo. I rossoneri chiudono la pratica già nel primo tempo, trovando il raddoppio con Kaká al 44', bravo a coronare di sinistro una bella discesa sul fondo di Oddo. Punto finale al primo tempo - e anche alla partita - al 48', nel recupero, quando Gilardino si conquista un rigore che lo stesso Kaká trasforma con freddezza. 3-0 Milan e campionato che inizia con il piede giusto". (acmilan.com)