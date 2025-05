André Silva ricorda il passaggio al Milan: “Motivo d’orgoglio…”

André Silva , ex attaccante del Milan che ora veste la maglia del Werder Brema (in prestito dal Lipsia ), ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese Record. Il portoghese, tra i vari argomenti, ha parlato del suo trasferimento dal Porto ai rossoneri nel 2017 .

Il racconto del portoghese: "A quel tempo, beh, stavo vivendo il mio sogno, giusto? In un momento in cui il club non si trovava in una situazione facile. Ero il giocatore che poteva portare più soldi alla mia società e quando è arrivata un'offerta dal Milan, un club storico...".