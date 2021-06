Gazidis: “Mercato focalizzato sui giovani. Donnarumma? Non voglio rivelare…”

Ai microfoni de Il Corriere dello Sport è intervenuto l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Ecco cosa ha detto l'ex Arsenal

Sulcaso Donnarumma e il mancato rinnovo del portiere azzurro - "Non voglio rivelare i dettagli e non conosco i confini del rapporto tra Gigio e Raiola. Alla fine, ovviamente, la decisione è sempre del calciatore. Quello che posso dire è che Gigio è stato un professionista eccezionale, in ogni singolo giorno, e nell’ultima partita contro l’Atalanta non c’era nessuno più felice di lui per la qualificazione in Champions. Nutro una stima assoluta nei suoi confronti, così come rispetto le sue scelte. Nessun accento negativo. Ha fatto ciò che pensava fosse meglio per lui, e ci sono alcune ragioni dalla sua parte, ma non indico quali".