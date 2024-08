L’ex Milan Gattuso non le manda a dire a Perisic: “Ci sono regole che…”

In esclusiva in conferenza stampa ha parlato l'ex giocatore e tecnico del MilanGennaro Gattuso ora all'Hajduk Spalato il quale si è espresso su Ivan Perisic e ha detto: "20 giorni fa è venuto nel mio ufficio e ha detto che gli sarebbe piaciuto andarsene dall'Hajduk. Se qualcuno non vuole restare allora devo rispettare il resto della squadra, e nello spogliatoio ci sono delle regole che vanno rispettate”.