Garlando: “Donnarumma? Girano voci sul PSG in pressing sul Dibu…”

“Il fatto che lei viva in una delle città più belle del mondo; che faccia per mestiere il gioco che ama, dignitosamente stipendiato, in un club prestigioso come il PSG ; che abbia così poche candeline sulla torta e solidi affetti familiari, la tiene a debita distanza dallo sconforto esagerato. Anche se, ci rendiamo conto, non sta vivendo una contingenza professionale radiosa”.

Un pensiero su Messi e Neymar

“Pare che in spogliatoio non sia circondato dai sorrisi, vero Gigio? Beh, Messi e Neymar non devono essere dei simpaticoni e, soprattutto, l’anno scorso tifavano per Keylor Navas. Non bastasse, circolano già voci su suoi possibili successori, a cominciare da quel bullo del Dibu Martinez che sarà raccomandato dal boss, la Pulce dai denti di squalo”. Queste le parole in esclusiva nell’edizione di oggi di Sportweek dove ha parlato il noto giornalista Luigi Garlando.