Milan, nuova incredibile indiscrezione sullo stadio: non c‘è altra soluzione!

Da mesi ormai non si fa altro che parlare del nuovo stadio del Milan e del futuro dell’attuale San Siro. La società rossonera ha presentato al Comune di Milano il progetto del nuovo impianto, da realizzare in collaborazione con l’Inter. Tuttavia a causa dei tempi lunghi della burocrazia italiana, il Milan potrebbe prendere una clamorosa decisione. Il Club di via Aldo Rossi infatti starebbe pensando di abbandonare San Siro per costruire il nuovo impianto in un’altra zona , il tutto senza l’aiuto dell’Inter.

Per tale motivo il Milan sta pensando di bloccare ogni progetto e ha già iniziato a sentire dei privati. La zona più ambita dai rossoneri è Sesto San Giovanni, che non vede l’ora di accogliere lo stadio del Milan. Costruire un impianto in questa zona o in altre vorrebbe dire accorciare almeno di due anni l’iter burocratico per l’apertura dei cantieri. Si aspettano delle evoluzioni sia in positivo che in negativo, ma la sensazione è che il Milan sia stanco di dipendere dagli altri.