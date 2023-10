Garcia sul Milan: “Piano anti-Leao? Serve anche per Pulisic e Giroud”

L'allenatore del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di come affronterà la sfida di domani sera contro il Milan al Maradona

Domani alle 20:45 il Milansfiderà il Napolial Maradona. Oggi Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. A proposito dei big match persi: "La verità è sulle 13 partite dall'inizio della stagione, compreso il Milan. E' più logico pensarla così. Affrontiamo un avversario diretto, abbiamo una grande voglia di vincerla, in casa, per fare una striscia interessante. I miei giocatori lo sanno: è solo vincendo partite di fila che possiamo migliorare la classifica".

Le differenze rispetto ai confronti nella scorsa stagione: "Le due squadre sono diverse, la stagione è diversa. Se rispondo con ironia, in tanti dicono che il Napoli di quest’anno è diverso dallo scorso anno, quindi non possono essere le stesse partite contro il Milan. Dobbiamo migliorare il rendimento in casa".

Sui rossoneri: "Leao è un ottimo giocatore ma non è il solo, serve anche un piano anti-Pulisic e anti-Giroud. Dobbiamo pensare al Milan nel complesso. Pioli? Era un altro momento, con squadre diverse. È una storia vecchia, lui è un ottimo allenatore.

