Milan, il Napoli in casa è più vulnerabile: il dato sulla squadra di Garcia

Domani sera il Milan affronterà il Napoli al Maradona nel secondo big match consecutivo in campionato. I rossoneri sono in cerca di riscatto dopo le sconfitte contro Juventus e PSG e sfideranno la squadra di Garcia che è in ripresa.

La nota più negativa per ora è il rendimento casalingo. Gli azzurri hanno perso due delle ultime tre partite interne in Serie A (1V), tante quante nelle precedenti 23 gare giocate in casa. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina i partenopei potrebbero registrare due ko casalinghi di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2021 (in quel caso furono tre, contro Atalanta, Empoli e Spezia). Al Maradona peraltro la squadra di Garcia subisce almeno un gol da tre partite consecutive. Il Napoli potrebbe raggiungere le quattro partite senza riuscire a mantenere la porta inviolata per la prima volta dalla serie di sette registrata tra gennaio e aprile 2022.