Garbo: “Per far lavorare al meglio Tare, bisognerà fare chiarezza”

In esclusiva a Maracanà su TMW Radio ha parlato il giornalista Daniele Garbo che ha detto: "Milan-Tare, è fatta. Le tre mosse da fare ora? Far chiarezza sui ruoli societari, se ci sarà ancora Ibrahimovic o sarà congedato, per consentire a Tare di lavorare al meglio".