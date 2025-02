Gandini: “Vi racconto come riuscimmo a prendere Beckham dai Galaxy”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex rossonero Umberto Gandini che ha detto: “Una delle più dure? Ibra dal Barça . Trovammo l’accordo con il presidente Rosell . C’era da convincere lui. “Torni a casa, ci penso io”, mi fece Galliani . La moglie lo vide e disse a Zlatan: “Ma che vuole quel signore seduto in salotto?”. Fu convincente".

Sulla trattativa più strana

"Beckham. Per il primo prestito, i Galaxy pretesero un assegno circolare in mano al loro avvocato. Niente bonifici. L'avvocato telefonò negli Usa e allora diedero l'ok… Galliani non si capacitava".