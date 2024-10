Galliani su Maldini jr: “L’Inter non lo ha mai chiesto, lasciatemi stare che…”

In esclusiva prima dell'ingresso nella sede della Lega Serie A ha parlato Adriano Galliani che ha detto: “Se con Marotta ho già parlato di Maldini? Mai parlato di Maldini con nessuno. Con Daniel parlo tutti i giorni, anche perché ha un problemino alla spalla, ma dovrebbe farcela per domenica. L'Inter mai ci ha fatto una richiesta, nessuno ha mai parlato. Non esiste: non credo, non lo so... Comunque io sono milanista quindi lasciatemi stare".