Galliani: “Nesta non è mai stato in dubbio, però meglio vincere”

In esclusiva prima dell'ingresso nella sede della Lega Serie A ha parlato Adriano Galliani che ha detto: “Se eravamo preoccupati? Quando si vince, meglio. Però la squadra è importante, poteva non perdere in altre occasioni, ma Nesta non è mai stato in pericolo. Il suo lavoro lo giudico in maniera positiva, anche perché l'ho scelto io".