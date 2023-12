Galli: “Un po’ di sana rivalità in Nazionale puà fare bene a tutti”

Giovanni Galli ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole sul portiere del Paris Saint Germain...

In esclusiva a Gr Rai ha parlato Giovanni Galli che sulla situazione portieri in Nazionale ha detto: "Forse un po' di sana rivalità può far bene a Donnarumma. Se avesse una concorrenza agguerrita, probabilmente la superficialità la metterebbe da parte e la concentrazione si alzerebbe ancora di più”.

Ancora le sue parole — “Donnarumma e Vicario sono la fotografia di chi ha avuto davanti a sé un'autostrada come il primo e di chi ha dovuto fare la Via Crucis come il secondo. È partito riserva, qualche presenza a Cagliari, la serie B e la Serie A a Empoli e quindi l'esplosione. Alternanza in nazionale? Può darsi. Spalletti deve tutelare inizialmente Donnarumma, ma non si possono tarpare le ali a chi sta esplodendo come Vicario".

