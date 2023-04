Galli: “Il Napoli cercherà di dominare, ma il Milan ha giocatori importanti”

Domani alle 21 al Maradona il Milan affronterà il Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League . Filippo Galli ha parlato del doppio confronto con i partenopei, intervenendo ai microfoni di Radio Crc. L'ex difensore rossonero ed ex responsabile del settore giovanile ha analizzato l'andata: " In occasione del gol del Milan ha sbagliato più Lobotka che Mario Rui . In quella zona del campo, quando il Milan ha campo aperto ha giocatori forti che diventano micidiali per cui è stato un errore pesante del Napoli. Si è creato quello spazio che ha aiutato il Milan, la difesa era bassa, era un 4 contro 3 e c’erano giocatori rossoneri a sostegno che arrivavano, ma l’errore è stato fatto".

L'ex rossonero ha proseguito: "La qualificazione è aperta, al ritorno sarà diversa. Il Napoli ha fatto la partita per 25 minuti, ma al Maradona sarà tutt’altra cosa. Dovrebbe rientrare Osimhen ed è vero che mancheranno Anguissa e Kim, ma la rosa azzurra è ampia. Il Napoli cercherà di dominare il match, ma dovrà stare attento perché il Milan ha giocatori importanti. Non c’è più la regola del gol doppio fuori casa per cui non cambia niente per il Napoli: dovrà fare 2 gol per passare il turno. Il Milan avrebbe dovuto cercare il raddoppio, ma la reazione d'orgoglio del Napoli è stata pazzesca e poi c’è stato un grande Maignan".