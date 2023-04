Mercato Milan / Addio CDK, botto Icardi e un colpo enorme: raffica di news

1 di 6

Milan, la raffica di calciomercato

Mercato Milan, news su Icardi, De Ketelaere e non solo.

Mancano solamente un paio di mesi scarsi al termine della stagione, con il Milan che dovrà fare un rush finale importante per raggiungere i propri obiettivi. Poi si apriranno subito le porte del mercato, che la farà da padrone. In realtà però, come è normale e giusto che sia, il calciomercato è già iniziato da tempo.

Questo è infatti un periodo già molto caldo, durante il quale i club e i vari dirigenti si muovono sotto traccia e lontano dai riflettori per intavolare i primi discorsi, fare sondaggi, avviare contatti e anticipare i tempi e la concorrenza per gli obiettivi di mercato. Insomma, ci si muove in anticipo per arrivare pronti ai nastri di partenza. E il Milan, ovviamente, non fa eccezione.

Anzi, come più volte vi abbiamo ribadito, quello rossonero è tra i club più attivi avendo tante situazioni in ballo su cui dover lavorare. Per questo motivo, le voci e le indiscrezioni che riguardano il Diavolo non mancano mai. Andiamo allora a fare il punto su tutte le ultime notizie di mercato del Milan con la nostra consueta raffica di calciomercato: tra nomi grossi e colpi di scena, iniziamo la carrellata di flash news da sfogliare una dopo l'altra <<<