Galeone: “Allegri preferirebbe Milano piuttosto che Napoli”

Più Milan che Napoli : "Allegri preferirebbe Milano piuttosto che Napoli. Lui conosce molto bene l'ambiente rossonero. E se ci fosse Galliani sarebbe già lì. Attenzione però perché, se Simone Inzaghi vincesse la Champions League con l'Inter, secondo me andrebbe via. E a quel punto Allegri sarebbe l'ideale a subentrare".

Come giocherebbe il Milan di Allegri: "Giocherebbe con un 4-2-3-1 e ci vorrebbero 3-4 rinforzi, soprattutto in difesa, dove Pavlovic ha dimostrato di non essere all'altezza. Leao sarebbe valorizzato da Max e anche Pulisic, sarebbero i suoi punti fermi. Anche Theo secondo me con lui cambierebbe atteggiamento: ricordiamo che anche Pogba non era facile da gestire. Se il Milan può vincere lo Scudetto con Allegri? Sicuramente potrebbe giocarselo". Intanto ecco la formazione fortissima con Allegri! In attacco...